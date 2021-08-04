Дерипаска раскритиковал работу ЦБ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что действия Центробанка могут привести к экономической стагнации и росту инвестиций в основной капитал

"Наивно считать, что ЦБ может остудить мировую инфляцию", – написал он в своем Telegram-канале.

Далее он отметил, что компаниям сложно создавать новую продукцию и обеспечивать экспортные контракты из-за высокой стоимости рабочего капитала, долгих экспортно-импортных операций и необходимости вкладывать средства в долгий инвестиционный цикл подготовки производства.

В этой связи бизнесмен призвал не ждать скорого роста доходов населения и модернизации промышленности.