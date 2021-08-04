За сутки в России выявили более 22,5 тыс заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России было выявлено еще 22 589 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, - сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

В Москве зафиксировано 2 502 новых случая заболевания, в Петербурге за сутки 1 906 новых заболевших, в Московской области - 1 517.

В стране умерли за сутки 790 человек, наибольшее число скончавшихся в Москве - 76, в Санкт-Петербурге - 54, в Краснодарском крае – 32, общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 161 715.

За последние сутки были выписаны после выздоровления 20 096 человек, всего с начала пандемии в стране поправились и выписаны 5,679 млн человек.

Треть всех новых случаев заражения коронавирусом на Северном Кавказе приходится на Ставропольский край, где выявлено более 300 новых зараженных за сутки. Всего в СКФО за сутки зарегистрировано 920 новых фактов инфицирования опасным вирусом, из них в Ставропольском крае зарегистрировано 325 новых случаев заражения, в Дагестане - 199, в Чечне - 130, в Кабардино-Балкарии - 89, в Северной Осетии - 62, в Ингушетии - 58, в Карачаево-Черкесии - 57.

