Новым наставником "Ростова" стал Юрий Семин

Новым главным тренером "Ростова" стал бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице ростовской команды в социальной сети Twitter.

Контракт 74-летнего специалиста рассчитан на два года.

Помощниками Семина будут Юрий Батуренко, помогавший ему в "Локомотиве" и возглавлявший волгоградский "Ротор" в сезоне 2020/21, и тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов.

Напомним, накануне "Ростов" расстался с главным тренером Валерием Карпиным, возглавшившим сборную России 23 июля. Предполагалось, что он будет совмещать должности в "Ростове" и сборной, однако в итоге выбор был сделан в пользу национальной команды.