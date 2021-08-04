Житель Сочи попытался ограбить центральную аптеку города

Житель Сочи стал фигурантом уголовного дела о попытке вооруженного ограбления аптеки в Центральном районе города-курорта.

"В торговый зал аптеки по улице Горького ворвался неизвестный мужчина и под угрозой предмета, схожего с пистолетом, потребовал из кассы всю выручку. Получив отказ, злоумышленник скрылся", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили пистолет, оставленный налетчиком, предположительно, пневматический, а затем по итогам комплекса оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Центрального района города стражи правопорядка оперативно задержали подозреваемого - 46-летнего местного жителя.

Налетчик заключен под стражу на время предварительного следствия, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "разбой".