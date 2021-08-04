Памятник Махатме Ганди в Тбилиси остался без очков

Мэр Тбилиси Каха Каладзе рассказал на заседании столичного правительства о фактах вандализма в городе.

"Я вынужден поделиться с вами проблемой, которая напрямую связана с реализуемыми в столице проектами и наносит серьезный ущерб городу и его инфраструктуре. Я имею в виду печальные факты вандализма", - сказал градоначальник.

В частности он отметил, что в тбилисском районе Варкетили был поврежден памятник Махатме Ганди. "Как известно, 10 июля в сквере в Варкетили был открыт памятник индийского государственного деятеля Махатмы Ганди. Должен вам сказать, что, к сожалению, памятник уже поврежден", - заявил Каладзе.

По его словам, с памятника украли очки. "Я не знаю, что по этому поводу сказать. Есть и другие факты, не стану их перечислять, но все это прискорбно", - цитирует мэра "Грузия Onl".