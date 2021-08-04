Власти Самарской области поддержат семьи погибших в ДТП в Турции

Власти Самарской области выплатят по миллиону рублей семьям погибших в ДТП в Турции, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Люди, которые [находятся в состоянии] средней тяжести, получили травмы увечья, [получат] 500 тыс. рублей. 200 тыс рублей - всем, кто даже легкие травмы получил, всем, кто попал в эту аварию", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, перевозивший туристов. Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. В результате ДТП погибли три человека.