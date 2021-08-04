Один человек погиб в результате камнепада в горах Кабардино-Балкарии

Один из попавших под камнепад в ущелье Кабардино-Балкарии альпинистов погиб, сообщает пресс-службы ГУ МЧС по КБР.

Уточняется, что альпинисты попали под камнепад в Черекском районе, ущелье Безенги, между перевалом Думала и Урал на высоте 3 800 м. "По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и один человек пострадал", - сообщили в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщили о том, что два альпиниста попали под камнепад, один из них был в тяжелом состоянии.