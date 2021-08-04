По Астраханской области пронесется африканская жара – МЧС

Сегодня по Астраханской области ожидаются жара до 42 градусов и шквалистый ветер со скоростью до 18 м/с, - сообщает ГУМЧС России по региону.

"По данным Астраханского гидрометцентра, 4 августа на территории Астраханской области ожидается местами сильная жара до 40-42 тепла", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

При этом по северной половине области прогнозируется шквалистый ветер, который поднимет в воздух взвешенные частицы пыли и песка, - отмечается в предупреждении.

Напомним, жаркая погода установилась в Астраханской области с середины июня, периодически в регионе возникает сильный ветер, приносящий пыльные бури.