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В Кашкадарье автомобиль пробил стену магазина, есть жертва

В Кашкадарье автомобиль пробил стену магазина, есть жертва

В Камашинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана автомобиль Nexia влетел в продуктовый магазин. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Новости Кашкадарьи".

Инцидент случился 31 июля.

25-летний водитель иномарки двигался по трассе "Самарканд-Гузар". В какой-то момент мужчина потерял управление и влетел в магазин, расположенный у обочины дороги. От удара стена здания обвалилась, водитель погиб на месте от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что водитель превысил скорость, разрешенную в населенном пункте.

По данному факту ведется доследственная проверка.

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