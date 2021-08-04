В Кашкадарье автомобиль пробил стену магазина, есть жертва

В Камашинском районе Кашкадарьинской области Узбекистана автомобиль Nexia влетел в продуктовый магазин. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Новости Кашкадарьи".

Инцидент случился 31 июля.

25-летний водитель иномарки двигался по трассе "Самарканд-Гузар". В какой-то момент мужчина потерял управление и влетел в магазин, расположенный у обочины дороги. От удара стена здания обвалилась, водитель погиб на месте от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что водитель превысил скорость, разрешенную в населенном пункте.

По данному факту ведется доследственная проверка.