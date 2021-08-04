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Юрий Семин сменит Карпина в "Ростове"?

Юрий Семин сменит Карпина в &quot;Ростове&quot;?

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, вероятно, возглавит "Ростов" после перехода Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале.

По его словам, о назначении может стать известно уже сегодня.

Напомним, что 14 мая 2020 года совет директоров "Локомотива" не стал продлевать контракт Семина. Карпин возглавил национальную команду 23 июля, предполагалось, что он будет совмещать должности в "Ростове" сборной. Однако в итоге выбор был сделан в пользу национальной команды.

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Вестник Кавказа

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