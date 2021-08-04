Камнепад обрушился на двух туристов в Кабардино-Балкарии

Два человека пострадали, попав под камнепад в горах Кабардино-Балкарии, информирует Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Сообщается, что группа спасателей уже выдвинулась на помощь пострадавшим.

"Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что во время восхождения на гору Думала маршрут 3Б (категории сложности) группа из двух человек попала под камнепад, один участник в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к спасательным работам вертолета.