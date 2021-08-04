Главная » Новости

В Чехии произошло столкновение двух пассажирских составов, есть жертвы

Фото: Telegram
Фото: Telegram

В районе города Домаждице на юго-западе Чехии сегодня столкнулись два пассажирских поезда, есть жертвы и пострадавшие, - сообщил глава Минпромторга и Минтранса страны Карел Гавличек.

"Причиной трагедии стало то, что машинист одного из составов проехал на красный сигнал семафора.  Там работают сотрудники экстренных служб. Ранены около 50 человек... Ситуация серьезная. Я еду на место происшествия", - сообщил Гавличек, передает РИА Новости.

На данный момент известно о двоих погибших, ранения получили 38 пассажиров, из них семеро находятся в критическом состоянии, - рассказал представитель Управления пожарной охраны Петра Понцара.

В эвакуации пострадавших задействованы три медицинских вертолета, а также полицейское воздушное судно.

1285 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!