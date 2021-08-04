В Чехии произошло столкновение двух пассажирских составов, есть жертвы
В районе города Домаждице на юго-западе Чехии сегодня столкнулись два пассажирских поезда, есть жертвы и пострадавшие, - сообщил глава Минпромторга и Минтранса страны Карел Гавличек.
"Причиной трагедии стало то, что машинист одного из составов проехал на красный сигнал семафора. Там работают сотрудники экстренных служб. Ранены около 50 человек... Ситуация серьезная. Я еду на место происшествия", - сообщил Гавличек, передает РИА Новости.
На данный момент известно о двоих погибших, ранения получили 38 пассажиров, из них семеро находятся в критическом состоянии, - рассказал представитель Управления пожарной охраны Петра Понцара.
В эвакуации пострадавших задействованы три медицинских вертолета, а также полицейское воздушное судно.
Вестник Кавказа
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