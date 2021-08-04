Тикнизян стал игроком "Локомотива"

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян перешел в "Локомотив". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на офцициальном сайте ЦСКА.

"Благодарим Наира за совместно проведенные годы и желаем успехов в дальнейшей карьере!", – сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 22-летнего хавбека составит 5 млн евро.

Напомним, Тикнизян является воспитанником академии ЦСКА. В минувшем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 33 матча, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.