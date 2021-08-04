Олимпийский чемпион Хинчегашвили уходит из спорта в политику

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016) и серебряный призер Игр в Лондоне (2012) грузинский борец вольного стиля Владимир Хинчегашвили сообщил о завершении спортивной карьеры.

"Я очень хотел порадовать своих болельщиков выступлением в Токио, но, к сожалению, не получилось. В жизни наступают такие моменты, когда приходит время перемен. В моей жизни настал такой момент", - написал он в Facebook, выразив благодарность маме и всем, кто поддерживал его в спорте.

Хинчегашвили – олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро (2016), серебряный призер Игр в Лондоне (2012), чемпион мира (2015) и двукратный призер ЧМ, трехкратный чемпион Европы.

Перед Олимпиадой в Токио Хинчегашвили должен был принять участие в заключительном квалификационном турнире, однако заболел коронавирусом и не смог попасть на Олимпийские игры.

После завершение спортивной карьеры Хинчегашвили планирует уйти в политику: он выдвинут "Грузинской мечтой" на пост мэра Гори.