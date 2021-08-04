Краснодарские полицейские задержали закладчицу наркотиков

Кубанские полицейские задержали в Краснодаре закладчицу наркотиков из Динского района края, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Женщина сделала в Краснодаре 26 тайниковых закладок наркотиков, а в ее квартире оперуполномоченные изъяли полимерный пакет с мефедроном общей массой около 280 г. Из мест расположений тайниковых закладок полицейские изъяли порошкообразное вещество светлого цвета и направили на исследование, - передает "АиФ-Юг".

В отношении 36-летней фигурантки возбуждено уголовное дело, она арестована на период предварительного следствия. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.