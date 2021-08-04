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Ставрополь очистили от стихийной парковки

Ставрополь очистили от стихийной парковки

В Ставрополе была ликвидирована стихийная парковка по улице Осетинской на участке от ул. Семашко до ул. Социалистическая. Также на месте были произведены работы по благоустройству  территории – отремонтированы тротуар и газон.

По словам местных жителей, водители часто оставляли там машины, нарушая правила ПДД, что создавало сложности для передвижения горожан.

В настоящее время парковочные места были обустроены на прилегающей к автодороге газонной части, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

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Вестник Кавказа

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