В Грузии насчитали 4233 новых инфицированных за сутки

За последние сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на 4233 человека, скончались от болезни 38 человек, выздоровели 1934 человека, - сообщает официальный сайт StopCov.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 432 903 случаев заражения, с начала пандемии выздоровело 390 827 пациентов, скончались 5948 человек, - передает Sputnik Грузия.

В то же время прививки от болезни в стране сделали 542 639 человек, в том числе за последние сутки - 16 852.

Напомним, в карантине в стране сейчас находятся 46 человек, в стационарах - 6200, в ковид-гостиницах – 2297, - говорится в сообщении.