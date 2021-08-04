Главный хозяйственник МВД Дагестана зарабатывал на заключенных

Следственный комитет России по Дагестану расследует уголовное дело, фигурантами которого стали теперь уже бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Дагестану и местный бизнесмен.

С 2015 по 2018 годы индивидуальный предприниматель и начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД республики заключали госконтракты по организации питания в изоляторах временного содержания на общую сумму свыше 30 млн рублей, однако фактически предприниматель не оказывал этих услуг, а поступившие на расчетные счета средства на основании фиктивных актов за период 2016 - 2019 годов на общую сумму около 25 млн рублей были похищены обоими подозреваемыми, - сообщает сайт следственного управления СК РФ по Дагестану, передает "Это Кавказ".

По материалам прокуратуры, ФСБ и управления собственной безопасности МВД в отношении индивидуального предпринимателя, а также экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения и других должностных лиц органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой".

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.