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Главный хозяйственник МВД Дагестана зарабатывал на заключенных

Главный хозяйственник МВД Дагестана зарабатывал на заключенных

Следственный комитет России по Дагестану расследует уголовное дело, фигурантами которого стали теперь уже бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Дагестану и местный бизнесмен.

С 2015 по 2018 годы индивидуальный предприниматель и начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД республики заключали госконтракты по организации питания в изоляторах временного содержания на общую сумму свыше 30 млн рублей, однако фактически предприниматель не оказывал этих услуг, а поступившие на расчетные счета средства на основании фиктивных актов за период 2016 - 2019 годов на общую сумму около 25 млн рублей были похищены обоими подозреваемыми, - сообщает сайт следственного управления СК РФ по Дагестану, передает "Это Кавказ".

По материалам прокуратуры, ФСБ и управления собственной безопасности МВД в отношении индивидуального предпринимателя, а также экс-начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения и других должностных лиц органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой".

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Вестник Кавказа

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