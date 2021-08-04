Украина начала вакцинировать подростков

Врачи Черновицкой области Украины начали вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа среди подростков в возрасте от 13 до 16 лет, сообщила пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Уточняется, что несколько детей были привиты в связи с планируемой поездкой за рубеж для учебы, среди иных причин - наличие хронических болезней, которые могут дать серьезные осложнения в случае заражения коронавирусом.

Ранее Минздрав Украины дал разрешение на вакцинацию детей препаратом Comirnaty, который был разработан компаниями Pfizer (США) и BioNTech (Германия).