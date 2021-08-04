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В Грузии будет жарко и пожароопасно

В Грузии будет жарко и пожароопасно

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в Грузии ожидается резкое повышение температуры. В этой связи Служба по управлению чрезвычайными ситуациями призывает граждан к осторожности, так как из-за высокой температуры увеличивается риск возникновения лесных и полевых пожаров.

"Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает граждан и призывает их проявить высокую гражданскую ответственность, не разжигать огонь на сельскохозяйственных угодьях, рядом с лесом или полями и не оставлять костры без присмотра", – говорится в сообщении экстренного ведомства в Facebook.

Спасатели просят проявлять аккуратность в обращении с огнем, а также не загрязнять окружающую среду легковоспламеняющимися бытовыми отходами.

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Вестник Кавказа

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