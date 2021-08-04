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В Алматы тушат крупный пожар на складах

Фото ДЧС Алматы
Фото ДЧС Алматы

В Алатауском районе Алматы сегодня утром вспыхнули склады ангарного типа, - сообщает пресс-служба департамента по ЧС города.

Пожар произошел в десятом часу утра, пожарные прибыли в 09.39 по повышенному рангу вызова и установили, что горит складское помещение ангарного типа, есть угроза перехода огня на соседние складские помещения, - передает Sputnik Казахстан.

Пламя тушат 40 пожарных с помощью 16 единиц техники. Площадь возгорания еще уточняется, - добавили в ДЧС.

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Вестник Кавказа

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