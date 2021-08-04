Часть районов Крыма сегодня проведет без воды

В Керчи, Симферопольском и Ленинском районе сегодня ожидаются перебои с водой, - передает пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма".

Это связано с ремонтными работами на сетях водоснабжения, - пояснили в компании, не уточнив сроки отключения в Симферопольском районе.

В Ленинском районе водовод будут ремонтировать с 10:00 до 17:00 мск, поэтому подача воды в город Щелкино будет осуществляться с пониженным давлением. То же ожидает и Керчь, - передает "АиФ-Крым".

Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17:00 мск, - добавили в компании.