Вильфанд предупредил Юг России о начале аномального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что аномально жаркая погода продлится на юге европейской части России продлится до конца недели.

По его словам, на Черноморском побережье в районе Сочи столбики термометров будут подниматься до 35 градусов, в Симферополе – 30-37, в Севастополе – 30-35.

Еще жарче будет в континентальных регионах юга России. Так, на нижней Волге, в Астраханской области до 43 градусов, в Волгоградской области, в Ростовской области тоже до 43 градусов, как и на юге Ставрополья, сказал он.

Вильфанд также отметил, что в центре Европейской России к концу недели температура поднимется до +30, но будет дождливо, передает РИА Новости.