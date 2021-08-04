Алматы остается антилидером по коронавирусу в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане снова было выявлено более 7,5 тыс случаев коронавируса.

Лидирует в антирейтинге Алматы, где выявлено 1 558 случаев коронавируса, в Нур-Султане - 1 351, в Карагандинской области – 895, всего в стране выявлено 7 519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста случаев заболевания зафиксировано в Шымкенте (502), в Атырауской (381), Актюбинской (365), Алматинской (315), Павлодарской (307), Восточно-Казахстанской (302), Костанайской (270), Акмолинской (257), Мангистауской (223), Кызылординской (198), Жамбылской (181), Западно-Казахстанской (163), Северо-Казахстанской (141) и Туркестанской (110) областях, - говорится в сообщении Минздрава Казахстана.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 602 952 случая коронавируса.

Напомним, накануне в стране был выявлен 7 481 новый случай инфицирования коронавирусом.