Чижов заявил о политизации ЕС ситуации с вакцинами

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Евросоюз политизирует ситуацию с вакцинами против коронавируса. Так дипломат в интервью "Известиям" ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса, ранее обвинившего российскую сторону в политизации вопроса признания вакцин.

"Политизируется он как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически все, что имеет отношение к России", - сказал он, отметив, что, возможно, в блокировке "Спутника V" в Европе участвует фармакологическое лобби.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил уверенность в том, что Москва и Пекин используют поставки своих вакцин от коронавируса нового типа в политических целях.