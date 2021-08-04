Столичный регион останется под влиянием западного антициклона

В столичном регионе сегодня сохранится облачная погода и умеренная температура до 24 градусов тепла, и лишь вечером возможен небольшой дождь, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием небольшого антициклона, который пришел к нам с запада. При переменной облачности в основном обойдется без осадков, но вечером мы не исключаем вероятность того, что в отдельных районах все-таки могут брызнуть небольшие дожди. Столбики термометров покажут плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 по области", - сообщила Волосюк, передает РИА Новости.

Ветер будет северо-западным, его скорость составит 3-8 м/с, а атмосферное давление немного повысится и составит 749 мм рт ст, - добавила синоптик.