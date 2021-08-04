Каждый третий водоем Ростовской области не соответствует нормативам

Треть (36,8%) проб воды из водоемов Ростовской области не соответствует нормам по микробиологическим показателям, такое сообщение распространило региональное управление Роспотребнадзора.

Еще 0,8% проб не прошли проверку по паразитологическим показателям, передает "АиФ-Ростов".

В общей сложности сотрудники надзорного органа отобрали 366 проб.

Наиболее грязными оказались водоемы в Ростове-на-Дону, Азове, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах. Серьезно загрязнены реки и озера в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах.