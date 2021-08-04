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Зурабишвили раскритиковала "Грузинскую мечту" за разрыв сделки с оппозицией

Зурабишвили раскритиковала &quot;Грузинскую мечту&quot; за разрыв сделки с оппозицией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые прокомментировала аннулирование правящей партией "Грузинская мечта" соглашения с оппозицией.

Напомним, 28 июля "Грузинская мечта" заявила об аннулировании соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля 19 апреля. Это решение вызвало резкую критику западных партнеров страны, которые усомнились в прозападном курсе власти.

Зурабишвили подчеркнула, что она не согласна с оценкой "Грузинской мечты", которой она объясняет аннулирование соглашения, что поляризация не сократилась. По ее словам, документ сокращает поляризацию и ослабляет ее.

Президент Грузии поведала, что приняла такое решение после консультаций с представителями всех партий, участвующих в соглашении. "Я беру на себя определенную ответственность и горжусь тем, что я способствовала этому соглашению при включении ЕС, когда политический кризис зашел в тупик. Но я не могу взять на себя ответственность за отдельные элементы документа, по которым были разногласия сторон, и не за его "аннулирование", - цитирует Зурабишвили "Sputnik Грузия".

Кроме того, она отметила, что соглашение является безальтернативным путем к стабильности и независимости страны, а также раскритиковала стороны за негативные высказывания в адрес западных партнеров. "Чтобы заслужить уважение, мы сами должны уважать себя и свои слова и выполнять взятые на себя слова, что является условием доверия и его сохранения", - заявила президент Грузии.

 

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Вестник Кавказа

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