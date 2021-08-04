Голубев анонсировал завершение строительства обхода Аксая к 2023 году

Автодорога в обход Аксая, которая станет частью федеральной трассы М-4 "Дон" и должна быть завершена в 2023 году, разгрузит Ростов от машин. Об этом заявил в эфире телеканала "Дон-24" губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Объезд создаст возможность иметь вторую магистраль по направлению на юг или, наоборот, с юга на север. Сегодня там работают одновременно несколько тысяч человек и около 600 единиц техники", - отметил глава региона.

"С настороженным оптимизмом" Голубев отметил, что новая трасса позволит убрать из Ростова транзитный транспорт, добавив, что проект позволит развивать территории и обеспечит транспортную доступность региона, передает "АиФ-Ростов".