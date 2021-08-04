На Дону обнаружены новые греческие захоронения античного времени

Археологи обнаружили на Елизаветовском городище на Дону новые захоронения и строительный комплекс греческих колонистов, сообщает Южный федеральный университет.

"Это подтверждает наличие греческого грунтового некрополя в структуре обширного Елизаветовского могильника, поисками которого безуспешно занимались с начале XX века", - говорится в сообщении.



Также донские архитекторы смогли более точно восстановить хронологию и найти новые особенности в погребальном обряде греческого населения региона, передает "АиФ-Ростов".



Донское Елизаветовское городище стало объектом пристального изучения еще в середине XIX века: две тысячи лет назад там находился крупный торговый, административный, религиозный и ремесленный центр, а в IV веке до н.э. городище было столицей обширной области Нижнего Дона и региональным центром восточной оконечности Европейской Скифии.