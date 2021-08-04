Возможно ли сотрудничество США и Китая в космосе?

Стремительное развитие космической программы Китая наряду с совместными проектами КНР и России в этой сфере побуждает американских экспертов пересмотреть давний запрет на сотрудничество с Китаем в сфере освоения космоса. Что будет лежать в основе международных исследований космического пространства - сотрудничество или конкуренция? Ответ на этот вопрос может заключаться в том, как будет проходить взаимодействие США и Китая, пишет Леонардо Дэвид в статье для Scientific American.

Китай ускоренными темпами продвигает свою амбициозную программу по освоению космоса, разрабатывая роботизированные межпланетные экспедиции к поясу астероидов и Юпитеру, а также миссию по сбору образцов марсианского грунта. Сюда же входит пятилетняя программа Китая по изучению Луны, в рамках которой совместно с Россией на Луне будет построена Международная исследовательская станция.

Китай строит свой "Небесный дворец" - многомодульную космическую станцию Тяньгун. Основной модуль станции уже запущен в космос с тремя тайконавтами на борту. К концу следующего года для завершения сборки станции планируются еще запуски тайконавтов, грузовых кораблей снабжения и дополнительных модулей. Китайское космическое агентство предварительно одобрило проведение на станции более 1000 научных экспериментов и пригласило все страны-члены ООН к взаимодействию на платформе своей космической станции.

Как космические планы Китая, а также его совместные проекты с Россией, могут повлиять на разработки США в области освоения космоса, еще предстоит узнать. Эксперты предполагают, что для США пришло время для поиска точек соприкосновения в формировании более инклюзивной многонациональной космической повестки. Но сейчас это сложно сделать из-за законодательства. В 2011 году Конгресс США принял закон, известный как "поправка Вольфа", который запрещает НАСА и Управлению по научно-технической политике Белого дома сотрудничать с правительством Китаем в области освоения космоса. С тех пор возможность отмены поправки стала предметом политической игры между приверженцами "ястребиной" позиции, которые стремятся изобразить Китай как противника в космосе, и менее воинственными политиками, желающими использовать стремительный рост КНР в этой области на благо США.

Непостоянные альянсы

"Думаю, мы увидим смесь сотрудничества и конкуренции между двумя блоками: один во главе с США, а другой - с Китаем. И это не обязательно плохо, - считает заслуженный профессор из Школы международных отношений Эллиотта при Университете Джорджа Вашингтона и основатель Института космической политики Университета Джон Логсдон. - В конце концов, именно соревнование [США и Советского Союза] привело нас на Луну. Между США и Китаем идет конкуренция за мировое лидерство".

Что касается строительства российско-китайской Международной исследовательской станции на Луне, Логсдон предполагает, что реакция США до сих пор была непоследовательной. "Мы жалуемся на непрозрачность Китая и России, но когда они открыто заявляют о своих планах, мы тоже недовольны, - говорит он. - В 1993 году Россия обратилась к США с просьбой принять участие в строительстве Международной космической станции. Теперь, думаю, что они с той же целью обращаются к Китаю".

Космическое сотрудничество в индивидуальном порядке

Глава НАСА Билл Нельсон заявляет: "Мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем. Они агрессивны, они хороши. Они сказали, что построят космическую станцию, и они это сделали. Они сказали, что привезут образцы лунного грунта, и они это сделали. Это вторая нация, которая с помощью роботов высадилась на Марс. И они планируют отправиться на Луну. Они обычно доводят дело до конца. Китайская гражданская космическая программа - на самом деле их военно-космическая программа. Вот почему я думаю, что мы участвуем в космической гонке с Китаем".

В течение шести лет Нельсон возглавлял подкомитет по космосу в Палате представителей США, а позже входил в состав сенатского комитета по торговле, науке и транспорту - причем обе должности требуют высокого уровня осведомленности.

Размышляя о перспективах сотрудничества с Китаем, Нельсон вспоминает, как развивались отношения с Советским Союзом. Из-за огромного ядерного арсенала каждой страны и связанной с этим угрозы уничтожения США и СССР зашли в тупик, что распространилось и на космос, где державы связывало сотрудничество, а не соперничество. МКС, которая совершает один оборот вокруг Земли каждые 90 минут и на протяжении более двух десятилетий непрерывно обслуживается космонавтами и астронавтами, служит ярким примером того, чего можно достичь благодаря сотрудничеству. "На земле дела обстоят не так гладко ... но в космосе все идет хорошо," - говорит Нельсон.

Ему хотелось бы, чтобы именно такие отношения были и у США с Китаем. "Лидерство в космосе должно быть прозрачным, чтобы к вам присоединились все страны, - добавляет он. - Если, однако, выбор будет сделан в пользу продолжения какой-либо работы с Китаем по его космической программе, необходимо подтверждение того, что это не повлияет на нашу национальную безопасность. Так что мы будем рассматривать это в индивидуальном порядке".

Сотрудничать с Китаем можно было бы для облегчения обмена некоторыми из ценных образцов лунного грунта недавней и весьма успешной миссии Chang’e-5. Согласно "поправке Вольфа", говорит Нельсон, до тех пор, пока американские ученые не используют какие-либо средства НАСА и отделяют финансируемые НАСА проекты отдельно от любых проектов Китая, им не запрещено запрашивать и получать образцы лунного грунта.

Еще одна перспектива на будущее - китайская миссия по сбору образцов марсианского грунта. "Их образцы с Марса прибудут примерно в то же время, что и наши, так что это будет отличная возможность", - предполагает Нельсон.

Гармония в небе?

Конечно, космическое партнерство Китая и России может укрепить позиции США. Это могло бы, например, вынудить Белый дом и Конгресс к финансированию гражданских и военных космических программ США, говорит старший аналитик spacepolicyonline.com Марсия Смит. Но поможет ли это достижению целей НАСА по программе "Артемида", а именно, высадке астронавтов на Луну в 2024 году, - другой вопрос. По словам Смит, китайско-российская лунная научная лунная станция не предполагает высадку людей на Луну до 2036 года или позже.

Поскольку "поправка Вольфа" позволяет НАСА работать с Китаем при определенных, очень ограничивающих обстоятельствах, есть вариант более надежного сотрудничества. "Если НАСА сможет убедить Конгресс в том, что любое предлагаемое сотрудничество не создает возможности для передачи технологий и не вовлекает должностных лиц в нарушении прав человека, оно может быть одобрено", - говорит Смит.

При этом США по-прежнему разделяют ответственность с Россией за поддержание и развитие многонациональной программы исследования космоса человеком, которая длилась несколько десятилетий и привела к созданию МКС. По словам Смит, в НАСА надеются, что Россия не только останется партнером на МКС, но и поможет построить орбитальную станцию "Лунные врата" в рамках проекта "Артемида".

Расстановка сил в космосе

Дин Чэн, старший научный сотрудник Центра азиатских исследований Heritage Foundation в Вашингтоне, говорит, что США преуспевают в сотрудничестве с государствами, которые демонстрируют прозрачность, а также уважение к интеллектуальной собственности и верховенству закона в отношении прав человека и национального суверенитета - во всех областях, где в отношениях с Китаем напряженность только усиливается. Из-за этого Чэн скептически относиться к любым надеждам на сотрудничество в космосе между двумя странами в ближайшем будущем.

Ведущий специалист по исследованию космоса, планетолог из Университета Брауна Джим Хэд работает на многосторонней основе как с российскими, так и с китайскими космическими учеными, а также со своими европейскими коллегами над анализом мест посадки для будущих межпланетных миссий. По его словам, что касается космических устремлений Китая, будь то конфликт или сотрудничество, единственное, что неизменно, - это то, что они не остановятся.

"Китай находится на "шелковом пути" в космос, - шутит Хэд. - В этом нет никаких сомнений. Их космическая программа важна для них, она укрепляет национальную гордость и престиж. Это хорошо не только для их науки, но и для всей нации. Если мы сядем, закопаем голову в песок и не будем ничего делать, они все равно продолжат. Они не собираются нас ждать". По словам Хэда, Китай уже приближается к лидерству в исследованиях Луны, продемонстрировав свою способность отправлять космические аппараты как к ближней, так и к дальней сторонам Луны.

Хэд полагает, что вместо того, чтобы ждать отмены "поправки Вольфа", для ученых было бы более плодотворным подать в Конгресс ходатайство с просьбой разрешить работу с китайскими коллегами над космическими проектами на двусторонней основе. Прогресс может быть достигнут через усилия Межведомственной консультативной группы по космическим исследованиям (IACG) - неформальной группы исследователей из крупных космических агентств.

Присоединение Китая к соглашениям по "Артемиде" также может быть продуктивным, добавляет Хэд. Эти соглашения, подписанные Госдепом США и НАСА, описывают общее видение принципов, основанных на Договоре о космосе 1967 года, для создания безопасной и прозрачной среды, способствующей исследованию космоса, научной и коммерческой деятельности на Луне. К "Соглашениям Артемиды" присоединились уже десятки стран: Австралия, Бразилия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Новая Зеландия, Южная Корея, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США. "Солнечная система - огромное пространство. Воспроизводить одни и те же действия по отдельности глупо. Взаимодействие и координация - абсолютно правильный путь", - заключает Хэд.