Афганский излом Анкары

С тех пор как в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что военнослужащие его страны будут продолжать обеспечивать безопасность кабульского международного аэропорта, он удостоился похвал с одной стороны, а с другой на него начали оказывать давление.

Asia Times отмечает, что "Талибан" (движение запрещено в РФ), который активизировал свою военную кампанию в раздираемой войной стране, 13 июля назвал любое дальнейшее военное присутствие Турции ”предосудительным” и предупредил об "ужасных последствиях". Однако согласие Анкары на обеспечение жизненно важного воздушного сообщения сыграло ключевую роль во встрече с президентом США Джо Байденом на июньском саммите НАТО. Позднее американский лидер назвал диалог ”позитивном и продуктивным” именно по этой причине. Продолжающееся присутствие Турции в аэропорту помогает США и их союзникам как прикрывать вывод войск, так и поддерживать связь со своими посольствами и миссиями в афганской столице.

Турция и Афганистан долгие годы тесно сотрудничали, укрепляя многовековые культурные и исторические связи. ”Мы не должны бросать Афганистан в беде, - говорит бывший посол Турции в НАТО Мехмет Фатих Джейлан.. - У нас уникальные отношения с Кабулом, с Пакистаном и с окружающими их тюркскими республиками. Мы не можем просто сидеть сложа руки и смотреть, как разворачиваются события”. Однако пока Афганистан все глубже погружается в конфликт и становится полем битвы для конкурирующих международных интересов.

По следам серого волка

Согласно легенде о становлении турецкого государства, жители Средней Азии и западного Китая, последовали за серым волком на запад от своих исконных земель к нынешнему месту обитания в Анатолии. У многих турок действительно есть родственники, проживающие по всей Центральной Азии, среди тюркских народов, включая азербайджанцев, туркменов, узбеков, киргизов и уйгуров. Афганистан же анимает особое место в новейшей истории Турции. ”Турки рассматривают Афганистан как родственное общество, - рассказывает Мурат Аслан из фонда SETA в Анкаре. - С 1920-х годов Турция помогает афганцам, а афганцы, в свою очередь, поддерживали нас во время нашей войны за независимость”.

Еще одной страной, которая на раннем этапе установила связи с современной Турцией, был Пакистан, сосед Афганистана, причем Анкара одной из первых признала независимость новой страны. ”У Турции прекрасные стратегические отношения со всеми соседними государствами”, - сказал Залмай Нишат, исследователь из Института стратегических исследований Афганистана в Кабуле. Кроме того, у них общий опыт на местах: турецкий генерал Хилми Акин Зорлу командовал миротворческими силами НАТО - Международными силами содействия безопасности (ISAF) - с 2002 по 2003 годы. За последние 20 лет турецкие специалисты и обучили тысячи афганских военнослужащих, Турция также инвестировала в образование и инфраструктуру Афганистана.

"Катар и Пакистан пытались смягчить подход "Талибана" к турецкому присутствию, оказывая давление на более радикальные элементы этого движения, чтобы те приняли хотя бы часть иностранного контингента в аэропорту. ”В самом деле, теперь, когда "Талибан" ладит с соседями, в частности с Китаем, его тон изменился”, - говорит Джейлан.

По словам Нишата, Афганистан представляет собой мозаику различных групп и этносов, при этом Турция ”рассматривается как более близкая к тюркским этносам, например, узбекам, с точки зрения других групп.

Интересы и цели

”Нестабильность в Афганистане приводит к появлению беженцев, многие из которых отправляются через Иран в Турцию, - говорит Аслан. - В Турции уже проживают 3,5 млн сирийских беженцев, наряду со многими другими, и она не сможет принять новую волну”. Родственные узы сделали Турцию ключевым местом для многих, спасающихся от растущего насилия: по оценкам ООН, около 200 тыс. афганцев уже проживают в стране. Тем не менее симпатия населения как к беженцам, уже находящимся в Турции, так и к тем, кто прибывает, находится на низком уровне.

Один из примеров - заявление мэра от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) города Болу на северо-западе Турции, Танжу Озджана. 28 июля он написал в Твиттере, что ”гостеприимство длилось слишком долго”, и объявил о планах взимать с беженцев в 10 раз больше обычной ставки за услуги водоснабжения и канализации. С тех пор НРП отказалась от этого заявления, но очевидно, что на Эрдогана растет политическое давление с целью остановить поток беженцев. Именно этот факт спровоцировал появление плана по продлению существующей стены на турецко-иранской границе на всю длину границы.

Между тем боевые действия в Афганистане продолжаются, и турецкие войска в аэропорту Кабула, вероятно, окажутся в условиях серьезной неопределенности. ”Наиболее вероятным сценарием будет раскол в Афганистане, - говорит Аслан. – "Талибан" возьмет под свой контроль сельские районы, а правительство - городские”. В таких обстоятельствах реальные возможности Турции могут быть весьма ограничены, если она хочет большего, чем просто удерживать аэропорт.