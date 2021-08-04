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Военные помогут чистить снег в Казахстане

Военные помогут чистить снег в Казахстане

Минобороны Казахстана предложило в холодное время года отправлять бронетанковую технику на борьбу со снежными заносами, рассказал глава ведомства, генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев во время аппаратного совещания.

"Армия всегда должна быть способна сделать то, что не могут выполнить другие", - цитирует его "Sputnik Казахстан".

Министр дал поручение создать специальное оборудование для очистки снега, над ним будут работать ремонтные воинские части, цеха и подразделения.

Ермекбаев добавил, что в мирное время военные могут быть использованы и в других полезных целях, например, во время пандемии, а также пожаров, наводнений и прочих стихийных бедствий.

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Вестник Кавказа

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