Военные помогут чистить снег в Казахстане
Минобороны Казахстана предложило в холодное время года отправлять бронетанковую технику на борьбу со снежными заносами, рассказал глава ведомства, генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев во время аппаратного совещания.
"Армия всегда должна быть способна сделать то, что не могут выполнить другие", - цитирует его "Sputnik Казахстан".
Министр дал поручение создать специальное оборудование для очистки снега, над ним будут работать ремонтные воинские части, цеха и подразделения.
Ермекбаев добавил, что в мирное время военные могут быть использованы и в других полезных целях, например, во время пандемии, а также пожаров, наводнений и прочих стихийных бедствий.
Вестник Кавказа
во ВконтактеПодписаться