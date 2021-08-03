"Метровагонмаш" показал новые поезда для Ташкентского метрополитена (ФОТО)

ОАО "Метровагонмаш" (входит в группу ЗАО "Трансмашхолдинг") показало поезда метро, которые будут поставлены в Узбекистан до конца года. Соответствующие фотографии опубликованы на странице компании в Instagram.

В комментарии к ним подчеркивается, что поезд 81−765.5/766.5/767.5 для Ташкентского метрополитена отличается "сквозным проходом, широкими дверными проемами, новой системой светового оповещения открытия и закрытия дверей".

Его характеризуют колеса с шумопоглотителями, современный асинхронный тяговый привод, экологичные материалы, вагоны снабжены шумо- и теплоизоляцией, а также системами кондиционирования, вентиляции и обеззараживания воздуха. В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок.

Сейчас в Ташкенте эксплуатируются пять поездов модели 81-765.5/766.5/767.5, поставленных в 2019 году. Десять поездов, каждый из четырех вагонов, будут переданы заказчику до конца текущего года.