Иран категорически отверг свою причастность к инцидентам с судами

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг предположения, что иранские военные поднимались на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах.

Хатибзаде подчеркнул, что в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что военные Ирана поднимались на борт некоторых судов в этом регионе. Он "категорически опроверг" это и предостерег, что в прессе могут "появляться ложные новости" относительно причастности Ирана, передает ТАСС.

По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства, сообщения о последовательных инцидентах в Персидском заливе и регионе в целом выглядят крайне подозрительными.

"Мы подтверждаем нашу твердую приверженность региональной стабильности и безопасности на море. Иран готов предложить свою помощь в случае любых морских аварий", - написал дипломат на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источники, что неподалеку от побережья ОАЭ в Оманском заливе около 9 вооруженных человек захватили танкер Asphalt Princess.