Конец недели порадует жителей Москвы комфортным теплом

В Москве к выходным установится комфортная теплая погода. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов. "К выходным мы попадем в теплый сектор циклона. У нас ожидается повышение температурного режима, но не столь значимое - до 25-27 градусов", - поведал ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что до конца недели погода в столице составит плюс 20-25 градусов. "Мы будем находиться в течение рабочей недели в таком в умеренном и прохладном воздухе. Прохладном, конечно, относительно той жары, которую мы перетерпели", - цитирует метеоролога ТАСС.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что погода в Москве сейчас соответствует климатической норме. "Ночами воздух будет остывать до плюс 9-14 градусов, а днем будет плюс 20-25 градусов", - пояснил Тишковец.