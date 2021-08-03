США согласились продать Грузии противотанковые комплексы Javelin

Администрация США одобрила продажу Грузии партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $30 млн. Об этом сообщили в управлении министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как отмечается, Грузия запросила 82 ракеты для противотанковых комплексов Javelin и 46 командно-пусковых установок.

Власти США полагают, что предлагаемая продажа этих систем "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

Госдепартамент уже выдал разрешение на выполнение нынешних договоренностей. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. Теперь у законодательной ветви власти США есть 30 дней, чтобы изучить данный контракт и при необходимости заблокировать его.