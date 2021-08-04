Российские военные впервые отправляются в Китай для совместных маневров

Пекин приветствует российских военных для проведения совместных стратегических учений на территории Китайской Народной Республики, которые пройдут на следующей неделе в рамках укрепляющихся связей между Пекином и Москвой, пишет Newsweek.

В минувшие выходные российские военнослужащие были тепло приняты в Китае: генерал-лейтенант Народно-освободительной армии КНР Лю Сяоу, заместитель командующего Западным командованием театра военных действий и командующий китайскими войсками на предстоящих учениях, вручил военнослужащим России цветы. Российская делегация приехала в КНР в преддверии учений "Запад/Взаимодействие-2021" которые пройдут с 9 по 13 августа.

Лю отметил, что в контексте больших изменений и пандемии это первые совместные стратегические учения с участием российских войск в Китае. Вообще же это четвертые маневры подобного рода, проводимые российскими и китайскими военными после учений ”Восток-2018”, ”Центр -2019” и ”Кавказ- 2020” в разных регионах России.

Учения ”Запад/Взаимодействие” пройдут недалеко от городского уезда Цинтунся в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая. Маневры совпадут с выводом американских войск из соседнего Афганистана, где Китай и Россия стремятся добиться долговременной стабильности.

В учениях будет задействовано около 10 тыс. военнослужащих, различные типы самолетов, вооружения, оборудования и транспортных средств из обеих стран, которые создадут совместное командование, составят планы и проведут обучение в смешанных боевых группах, чтобы отточить совместные антитеррористические навыки войск.

В понедельник заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин принял участие в виртуальной конференции, посвященной 94 годовщине создания Народно-освободительной армии Китая. Он отметил, что российско-китайское военное сотрудничество развивается, расширяются сферы взаимодействия, интенсифицируются контакты. Две страны регулярно проводят совместные боевые учения, и Китай является одним из самых активных участников Армейских игр, которые пройдут с 22 августа по 4 сентября.

Отдельная группа российских военных вылетела вместе с техникой в Китай для участия в трех соревнованиях Армейских игр, которые пройдут в Корла на северо-западе Китайской автономной провинции Синьцзян. Остальные мероприятия состоятся в России, куда недавно прибыли китайские военные со спецтехникой.

В сентябре Китай и Россия будут тренироваться вместе с Индией, Казахстаном, Киргизией, Пакистаном, Таджикистаном и Узбекистаном в рамках учений Шанхайской организации сотрудничества ”Мирная миссия -2021”.

Между тем, Соединенные Штаты считают Китай и Россию двумя своими главными соперниками по широкому кругу геополитических вопросов, включая территориальные споры и кибербезопасность. Президент Джо Байден намеревается развивать отношения с Китаем, в которых будут присутствовать элементы ”сотрудничества”, ”конкуренции” и ”конфронтации”, в то время как с Россией он хочет установить ”предсказуемые и стабильные связи”.