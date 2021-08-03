В Турции обновлен суточный максимум заражений коронавирусом за три месяца

В Турции за минувшие сутки выявили 24 832 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Это максимальный показатель с 5 мая, с начала июля он увеличился более чем в 5 раз.

"Сегодня сделано 256 163 теста, выявлены 24 832 новых случая COVID-19, умерли 126 человек", - приводит сообщение министерства РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 198 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.