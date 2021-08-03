Зурабишвили призвала жителей Грузии сделать прививку от COVID-19

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к населению с призывом пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19.

"Сегодня Грузия находится на перепутье, как это было много раз в истории. Сегодня Грузия стоит перед острыми вызовами, сегодняшние цифры распространения вируса настораживают. Противники вакцинации должны понимать, что их отношение не является каким-то личным выбором или выражением свободы", - сказала глава государства.

Она подчеркнула, что их поведение создает угрозу другим, членам их семей, соседям, знакомым и всему населению этой маленькой страны, его жизнеспособности и здоровью, его будущему. "Настоящий патриотизм - это не хвастовство, не насилие и не игра мускулами. Сегодня патриотизм и мужество проходят по вакцинации, общественному самосознанию и ответственности", - цитирует Зурабишвили "Грузия Online".

Ранее сегодня Минздрав Грузии сообщил о пике четвертой волны коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили рекордные 4,8 тыс случаев заражения COVID-19. Ожидается, что пик четвертой волны в Грузии продержится около 10 дней.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 198 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.