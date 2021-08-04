Аскар Акаев вернулся, чтобы дать показания по делу Кумтора

Спустя 16 лет Аскар Акаев вернулся в Киргизию в связи с набирающим обороты делом против канадской горнодобывающей компании Centerra Gold. Первый президент Киргизии, руководивший страной с 1990 года, вынужден был покинуть ее в 2005 году после протестов, спровоцированных провальными парламентскими выборами. Как отмечает The Diplomat, проживший 16 лет в России Акаев вернулся в Бишкек.

В начале июля глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Камчыбек Ташиев заявил, что правительство добавило Акаева и другого изгнанного президента Киргизии, Курманбека Бакиева, в список разыскиваемых лиц в связи с делом о коррупции на золотом руднике Кумтор. Бишкек настроен на длительную борьбу с канадской горнодобывающей компанией Centerra Gold, которая до 17 мая управляла самым прибыльным активом Киргизии. В начале мая киргизский парламент принял закон, разрешающий государству временно получить контроль над рудником, что и было сделано в кратчайшие сроки. Этому способствовали своевременные судебные решения, обвиняющие компанию в нанесении ущерба окружающей среде, уклонении от уплаты налогов и коррупции. Срок временного ”внешнего управления” рудником истекает в конце августа, но вряд ли Бишкек передаст руководство.

Centerra Gold заявила, что будет проводить международный арбитраж против Бишкека. В письме, адресованном киргизскому народу в начале июля, президент и главный исполнительный директор компании Скотт Перри подтвердил позицию компании, согласно которой ”захват рудника основан на ложной информации и безосновательных утверждениях, подрывающих все то, что мы построили вместе”.

Centerra Gold работает на Кумторе с 2004 года, хотя первое соглашение по руднику было достигнуто в 1992 году. С годами условия изменились, как и состав вовлеченных сторон, особенно в правительстве Киргизии. Как и в добывающих отраслях по всему миру, звучали обвинения в коррупции и вреде, наносимом окружающей среде, сопровождающими разработку и эксплуатацию рудника. При президентах Акаеве, Бакиеве и Алмазбеке Атамбаеве контракты между государством и компанией были согласованы и пересмотрены, были внесены изменения и выплачена компенсация за ущерб окружающей среде.

По состоянию на 2019 год на рудник приходилось почти 10% ВВП Киргизии, и компания была одним из крупнейших работодателей в частном секторе государства. Несмотря на все сопутствующие проблемы, Кумтор остается ”золотой жилой”. По состоянию на начало 2021 года Centerra управляла рудником через местную дочернюю компанию Kumtor Gold Company. Киргизская государственная золотоперерабатывающая компания ”Кыргызалтын” была крупнейшим акционером Centerra Gold с долей в 26,1%. Нынешнее руководство Киргизии выступает за национализацию рудника, утверждает, что все три бывших президента были замешаны в коррупционных сделках, связанных с рудником.

После допроса в ГКНБ Аскар Акаев встретился с нынешним главой государства, а затем сказал: ”Я благодарен президенту Садыру Жапарову за предоставленную мне возможность приехать в Киргизию. Он дал разрешение, и я очень счастлив, потому что впервые за 16 лет вернулся на родину”. Акаев сказал, что пробудет в Киргизии около недели, сотрудничая со следствием по Кумтору: ”Я приехал сотрудничать. Я расскажу все, что знаю о Кумторе. Вы в курсе, что ко мне есть претензии по этому проекту: Кумтор создавали при мне. Поэтому я хочу помочь следствию и дать показания”.

Eurasianet.org высказывает предположение о том, что происходит в Бишкеке: "Это продолжение политики правительства Жапарова ”поймай и отпусти”. Состоятельные люди, такие как Омурбек Бабанов и Раимбек Матраимов, были арестованы, а затем освобождены, когда заплатили государству. В случае с Бабановым обвинения были сняты в марте, когда он согласился выплатить государству $1,2 млн. Матраимов был освобожден и заплатил $24 млн по схеме ”экономической амнистии”. Бабанов снова был задержан в мае, но в конце июля ему разрешили покинуть страну для лечения (где и от чего, неизвестно). Акаев не вернулся бы без гарантий. Возможно, было достигнуто соглашение, предполагающее выплату ”некоторой суммы”".

Залог, внесенный для безопасного выезда из Киргизии, не вызывает удивления. Аскар Акаев, давно ушедший с поля политической борьбы в Киргизии, делает ставку на то, что правительство Жапарова больше заинтересовано в преследовании и наказании компании Centerra, чем в доведении до конца дела, в рамках которого он обвиняется в коррупции. Любой случай коррупции, о котором может заявить Акаев (не уточняя свое участие), наверняка будет использована для борьбы с Centerra за рудник, а не для привлечения к ответственности коррумпированных киргизских чиновников, полагает The Diplomat.