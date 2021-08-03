США заявил о готовности проведения консультаций с Ираном по СВПД

Делегация США готова вернуться в Вену для продолжения непрямых консультаций с Ираном по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, отметив, что Тегеран должен принять решение об участии в них.

"Предельно ясно, что официальные лица в Иране и иранское правительство должны принять решение в рамках своей собственной системы о курсе, который они хотят проводить [в связи с переговорами по СВПД в Вене]", - сказа он на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее в Белом Доме заявляли, что Вашингтон готов вернуться на переговоры в Вене по иранской ядерной программе после того, как в Иране завершится транзит президентской власти.