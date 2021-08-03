Нурмагомедов прокомментировал грубое высказывание Макгрегора о его покойном отце

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора о его покойном отце.

Во время интервью изданию TMZ Sports Нурмагомедова спросили о его отношении к твиту Макгрегора. "Это ужасно", - ответил Хабиб.

После победы американца Дастина Порье над Макгрегором Нурмагомедов написал, что "добро всегда побеждает зло". Именно эти слова россиянина задели Макгрегора.

"Значит, коронавирус - это добро, а отец - зло", - спросил ирландский боец.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи душающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.