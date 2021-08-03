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Названо число россиян, выписавшихся после ДТП в Турции

Названо число россиян, выписавшихся после ДТП в Турции

В пресс-службе Минздрава России проинформировали о выписке 15 россиян, пострадавших в ДТП в Турции. Уточняется, что под наблюдением врачей продолжает оставаться еще пятеро человек.

"Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести. Трое были прооперированы", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что российское ведомство контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам.

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Вестник Кавказа

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