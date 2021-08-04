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Кисловодск может стать центром подготовки олимпийцев

Фото администрации Кисловодска
Фото администрации Кисловодска

В Кисловодске может быть создана площадка для подготовки олимпийцев-скейтбордистов, такую возможность рассматривает Фонд поддержки олимпийцев, -  сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Планируется, что скейт-парк и физкультурно-оздоровительный комплекс расположатся в пойме реки Подкумок. Сейчас подбирается площадка, проводятся геодезические работы. Федерация скейтбординга России поддержала данный проект, обозначив также перспективы проведения в городе-курорте соревнований международного уровня", - сообщили в мэрии Кисловодска, передает "АиФ-Ставорполье".

Фонд поддержки олимпийцев уже установил в городе 19-метровый скалодром, - напомнили в горадминистрации.

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Вестник Кавказа

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