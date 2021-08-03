В Нур-Султане стало на один санкционированный пляж больше

В Нур-Султане появился дополнительный санкционированный пляж, пишет "Казинформ".

Согласно постановлению местных властей, в этом сезоне в казахстанской столице определены три участка водоемов, предназначенные для купания населения, это "Центральный пляж", а также зоны отдыха "Три пескаря" и "Столичный двор".

"На сегодняшний в столице дополнительно открылся один пляж в районе Триатлон-парка", - сообщил глава управления гражданской обороны ДЧС Нур-Султана Ратбек Демеуберген на брифинге.

Этот пляж планируется внести в существующее постановление о местах массового отдыха. Демеуберген подчеркнул, что на сегодняшний день в городе из-за коронавируса запрещена работа городских пляжей.