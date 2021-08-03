На Кубани началась уборка сахарной свеклы

В Краснодарском крае стартовала уборка сахарной свеклы, планируется собрать в два раза больше культуры, чем в прошлом году.

"Мы рассчитываем собрать около 9 млн тонн. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В этом году аграриям предстоит убрать более 190 тыс га этой культуры", – написал губернатор края Вениамин Кондратьев в Telegram.

В этом сезоне перерабатывать свеклу будут 14 сахарных комбинатов.

"Краснодарский край является ведущим регионом России по производству сахарной свеклы и свекловичного сахара. На Кубани выпускают 25% всего российского сахара", – напомнил Кондратьев.