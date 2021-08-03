В Узбекистане расширят оливковые плантации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о присоединении республики к Международному соглашению по оливковому маслу и столовым оливкам, передает uzdaily.uz.

Планируется гармонизировать национальное и международное законодательства в области выращивания оливок, стимулировать техническое сотрудничество и исследования в области выращивания оливок и производства масла.

В Узбекистане оливки выращивают в Джаркурганском и Олтинсойском районах Сурхандарьинской области и Учкуприкском районе Ферганской области. Плантации занимают около 20 га. "Присоединение нашей страны к международному соглашению откроет ряд возможностей для дальнейшего развития отрасли в нашей стране", - отмечается в сообщении.

Соглашение позволит создать в республике новые возможности для выращивания оливковых плантаций, а также запуска предприятий по их переработке, в том числе в сотрудничестве с другими странами.