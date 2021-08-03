Квалификация Лиги Европы: "Нефтчи" ушел от поражения в матче с ХИКом

В Баку только что завершилась встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между местным "Нефтчи" и финским клубом ХИК. Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

На 59-й минуте "Нефтчи" вышел вперед благодаря точному удару полузащитника Сабира Бугрина. Спустя всего две минуты нападающий гостей Роопе Риски восстановил статус-кво, а еще через 4 минуты хавбек Жаир Силва вывел ХИК вперед. На 80-й минуте полузащитник Эмин Махмудов отправил второй мяч в сетку ворот финской команды, установив тем самым окончательный результат.

Напомним, ответная встреча состоится в Хельсинки 12 августа. Начало – в 19:00 (мск).