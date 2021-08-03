Олимпиада в Токио: итоги одиннадцатого дня

Во вторник, 3 августа, в Токио прошел одиннадцатый день летних Олимпийских игр.

По его итогам спортсмены из России завоевали две медали. Борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал обладателем золотой медали в весовой категории до 97, а гимнаст Никита Нагорный завоевал "бронзу" в упражнениях на перекладине. В финальной схватке Муса Евлоев взял верх над спортсменом из Армении Артуром Алексаняном, выиграв со счетом 5:1. Бронзовая медаль досталась Мохаммедхаджи Сарави из Ирана и Тадеушу Михалику из Польши.

На данный момент сборная России находится на четвертом месте в неофициальном медальном зачете. На счету российских спортсменов 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых наград. Первое место занимает Китай (32 золотых, 21 серебряная, 16 бронзовых медалей), второе – США (24-28-21), третье – Япония (19-6-11).

Среди стран Южного Кавказа обладателями наград сегодня стали представитель Азербайджана Рафик Гусейнов и Симон Мартиросян из Армении. Борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов в финале в весовой категории до 77 кг оказался представителя Армении Карапета Чаляна со счетом 4:1. Тяжелоатлет Симон Мартиросян завоевал "серебро" в весовой категории 109 кг.

Турецкий гимнаст Ферхат Ариджан стал обладателем "бронзы" в упражнениях на параллельных брусьях. В финале он показал результат 15,633 балла.